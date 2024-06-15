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PSP-3000　SG
商品番号 X11524878838
商品名

PSP-3000　SG
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000SGcolor:GREENゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYご覧いただきましてありがとうございます。ゲームは普通に出来るのですが…ソフト読み込み時に異音がします。写真にある物が全てです。頂き物ですので詳しくはわかりません。喫煙・ペット飼育なしです。質問等ありましたらコメントお待ちしております。送料の関係がある為、写真をよくご確認いただきまして返品は、なるべくご遠慮ください。
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