amiibo アミーボ スプラトゥーン ガール ヒメ と イイダ 2体セット

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★スプラトゥーンamiibo2体セット★・ヒメ・イイダ＊即購入可＊外箱なし動作確認済み初期化済み＊見落としている傷等や汚れあるかもしれません。写真で状態をよくご確認ください他amiiboとの購入を考えている方はお値引きさせて頂きますので、コメントに一言お願いします。その場合は専用作らせて頂きます素人管理です。神経質な方や完璧な美品をお求めの方は購入お控え下さい。#ニンテンド #スプラトゥーン ＃Splatoon #ガール ＃ヒメイイダ