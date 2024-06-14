ドラゴンクエスト2 ファミコン　箱説付き

このままの状態で保管しておりました。画像掲載されているものが全てとなります。中古ということをご理解できる方のみご購入願います。完璧なものをお求めな方、神経質な方はお控え下さい。バックアップ電池等の入っているカセットの場合、バックアップ電池の保証等はできませんのでご了承下さい。ファミコン本体がない為、カセットの動作確認はできておりません。#ゲーム#RPG#ファミコン#ドラクエ#箱説付き#ドラゴンクエスト



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