【未開封含む】ゴーストバスターズ 1\u00262\u00262016年版 4k UHD

3作品とも4kultraHDとブルーレイのセット。2は未開封で、他は開封済です。送料厚みの関係から簡易に封筒にいれての発送ご容赦ください。※値下げは不可になります。※他にもスチールブック、ブルーレイなどたくさん出品していますのでご確認ください。※新品未開封品は中身の保証はできません。「ゴーストバスターズ4KULTRAHD\u0026ブルーレイセット('84米)〈2枚組〉」開封済「ゴーストバスターズ24KULTRAHD\u0026ブルーレイセット('89米)〈2枚組〉」未開封「ゴーストバスターズ4KULTRAHD\u0026ブルーレイセット」開封済



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