ニンテンドーDSライト本体　ピカチュウエディション

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商品詳細
限定品のピカチュウエディションです。個人使用ですので理解いただける方及びポケモンファンやピカチュウ好きの方に購入していただければ幸いです。タッチペンは付いていません。
http://narcologia.ru/goods/traverse134226.html
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