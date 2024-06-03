藤井風　Tシャツ　Lサイズ　未開封未使用品

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商品詳細
藤井風さんのグッズです。色は白で、水色の文字が入っています。半袖、Lサイズで未開封未使用品です。過去にこのシャツの色違いを出品し、ご購入いただいたのですが、白も出品したつもりになっていました。夏の終わりに出品致します。すみません。自宅保管品にご理解ある方にご購入いただけたらと思います。送る時に折りたたんで送りますので、多少折り皺ができるかと思います。人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ
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