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美品 パール フルート NC-330EN 管楽器　ハードケース　初心者　入門用
商品番号 B19915376779
商品名

美品 パール フルート NC-330EN 管楽器　ハードケース　初心者　入門用
ブランド名 パール
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明を必ずお読み下さい★美品パールフルートNC-330EN管楽器　ハードケース　初心者　入門用種類···フルートレベル···初心者使用回数2ヶ月程使用回数も少なく比較的状態は良好かと思われます状態は画像にてご確認、ご判断下さい中古品ということ、上記内容にご理解頂き、完美品をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さいプロフ必読☆ケースにプチプチを巻き発送致します
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