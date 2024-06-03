美品 パール フルート NC-330EN 管楽器　ハードケース　初心者　入門用

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商品説明を必ずお読み下さい★美品パールフルートNC-330EN管楽器 ハードケース 初心者 入門用種類···フルートレベル···初心者使用回数2ヶ月程使用回数も少なく比較的状態は良好かと思われます状態は画像にてご確認、ご判断下さい中古品ということ、上記内容にご理解頂き、完美品をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さいプロフ必読☆ケースにプチプチを巻き発送致します