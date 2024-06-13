ルセラフィム ペンライト

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商品詳細
即購入可23日のライブで1度のみ使用しました。ペアリングなど問題なく作動することを確認済みです。電池無しの状態で送らせて頂きます。袋・付属の説明書は未使用です。箱に少々傷がありますが、本体は新品に等しい状態です。
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