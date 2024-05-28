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一后一兆　棗　山水　茶道具
商品番号 K38223575856
商品名

一后一兆　棗　山水　茶道具
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 65,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

輪島塗の最高峰の蒔絵師の一后一兆の棗です。棗には目立ったキズや汚れはありませんが、棗を包んでいた白い布に汚れがあります。購入金額は60万円でした。お茶会のために購入しましたが、介護のため欠席してしまい、未使用のまま保管していました。大切にご使用していただけるようでしたら、お値段交渉を承ります。
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