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ボタンSAR目立った傷や汚れはありませんが写真にて状態確認お願い致します。（横線なし）返品返金は出来かねますのでご了承の程よろしくお願い致します。ネコポスでポスト投函でのお届けとなりますので直射日光に当たる場所にポストが設置されてる方は受け取り場所変更等の対策をお願いいたします。