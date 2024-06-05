Gibson ギブソン ノベルティ 腕時計 新品未使用 非売品

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商品詳細
書いてあることにコメントはしません。新品未使用のギブソンのノベルティグッズである腕時計を発掘しました。電池切れは確実かと思います。ケース缶が錆びておりますが、これは忘れもしない島●楽器で買った際に、ギターの入ったケースと、雑に投げ込まれたコレがダンボールの中で格闘した際に付いた傷が錆びたものですね。ヤマトさんもガラガラ鳴るので心配してました。買う店は選びましょう。出品に際し、確認したところ、短針が動くようですが、竜頭を通常位置にする（新品時の保護用のプラスチックのピンを抜いてから）とピタリと止まったので、機械の仕様のようです。ご参考までに。ごめんなさい、土日発送になります。日曜日も午後早くなら発送頑張ります。双子育児中なので時間を作れなかったらスイマセン（発送で休みたい…）。タイプ...その他シリーズ...Gibson
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