フェルナンデス　エレキギター　サスティナー搭載

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商品詳細
フェルナンデス エレキギター ストラトキャスターサスティナー搭載Floyd-Roseトレモロシステム'90新品当時の購入値段：約120,000円即、使用可能です。不具合箇所は特にありませんが、年数と中古をお考えの上、ご納得されてからご購入下さい。発送は、ソフトケースに入れた状態でダンボール箱に入れ、緩衝材を入れて梱包して発送いたします。
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