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フェルナンデス　エレキギター　サスティナー搭載
商品番号 F34450569209
商品名

フェルナンデス　エレキギター　サスティナー搭載
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 21,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェルナンデス　エレキギター　ストラトキャスターサスティナー搭載Floyd-Roseトレモロシステム'90新品当時の購入値段：約120,000円即、使用可能です。不具合箇所は特にありませんが、年数と中古をお考えの上、ご納得されてからご購入下さい。発送は、ソフトケースに入れた状態でダンボール箱に入れ、緩衝材を入れて梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict890018.html
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