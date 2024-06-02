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Xotic EP-Booster
商品番号 D70766969764
商品名

Xotic EP-Booster
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,354 円
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商品詳細

動作は正常ですが、塗装のハゲ、傷、裏側のネジが2本足りない等使用感がかなりあります。ご理解いただける方の購入をお待ちしております。EP-BoosterXotic定価：¥19000#Xotic#EP_Booster
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