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商品詳細
動作は正常ですが、塗装のハゲ、傷、裏側のネジが2本足りない等使用感がかなりあります。ご理解いただける方の購入をお待ちしております。EP-BoosterXotic定価：¥19000#Xotic#EP_Booster
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