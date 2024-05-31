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ISLERICHE アイルリッヒ 3C マウスピース トランペット
商品番号 I57720829096
商品名

ISLERICHE アイルリッヒ 3C マウスピース トランペット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・商品ISLERICHEアイルリッヒ3Cマウスピーストランペット・付属品なし・状態経年劣化に使用に伴う傷やスレがあります。リムに少し目立つ傷がありますが、演奏には支障ございません。バックよりもややヘビーで、サウンドの輪郭がシャープになる印象です。ハンドメイドの良さを中古ならではの価格で味わっていただけるかと思います。丁寧に梱包し、発送させていただきます。商品の状態は基本的に写真でご判断いただき、判りづらい点がございましたら、遠慮なくご質問ください。
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