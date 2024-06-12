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【値下げ！】TUBE 限定トートバッグ
商品番号 C85255117734
商品名

【値下げ！】TUBE 限定トートバッグ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,691 円
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商品詳細

グッズ種類...エコバッグ/トートバッグ人気バンドTUBEの、数年前にファンクラブ限定で発売された福袋に封入されていましたトートバッグです！！発売当時、もの凄い人気で追加分含めて即完売しました！某書店のようなデザインがおしゃれですね！この夏の横浜スタジアムコンサートに向け、また日常使いにも是非！価格交渉等お気軽にお問い合わせください#TUBE#グッズ#トートバッグ#福袋#ファンクラブ#ハマスタ#横浜スタジアム#横浜#湘南#江ノ島#チューブ#チケット#ライブ#サザン#サザンオールスターズ#茅ヶ崎#茅ヶ崎ライブ
http://narcologia.ru/goods/enquire180189.html
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