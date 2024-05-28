輪島塗　蒔絵　三段　重箱

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商品詳細
四面に四君子の蒔絵がある華やかな輪島塗りの三段重箱です。内側や蓋、側面はきれいですが、各段の底にはすり傷やプツプツがあります。約19.5cm四方、蓋付三段で約20cm一段の高さは約6.5cmです。輪島の市中泰三漆器店製です。#輪島塗#三段重箱#木製#蒔絵#四君子
http://narcologia.ru/goods/ramshackle776166.html
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