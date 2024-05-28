ヴェノーヴァ YAMAHA Venova ヤマハ ハードケース 管楽器

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商品詳細
【商品詳細】当方は主にリサイクル品を出品しております。詳しい詳細、専門知識は分かりかねる場合がございますのでご了承ください。★土日祝日の落札品は週明けの発送となります★【品名】ヴェノーヴァYAMAHAVenovaヤマハヴェノーバハードケース管楽器カジュアル付属品 写真の物が全てとなります。【状態】アンティーク物により、部品がない物や完璧な状態でない物もあります。簡易清掃済みのお品です。ペットやタバコなどの嫌な匂いもありません。（状態等を画像にてご確認ください）あくまで中古品となりますので、神経質な方の入札はお控え下さい。ご理解のある方のみご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness909305.html
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