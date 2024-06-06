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- 河村康輔\u0026JUN INAGAWA Spotifyプレイリスト
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商品詳細
「アディダスブランドコアストア吉祥寺」で15,000円＋税以上お買い上げの方に、オープンを記念して制作した特製アート（レコードジャケット）がプレゼントされます。レコードの表面にはQRコードがプリントされており、河村康輔氏と、JUNINAGAWA氏がセレクトしたSpotifyのプレイリストにアクセスできる仕組みになっています。購入後の返品は承りません。レアな商品ですので値引きはしません。購入後のクレームは一切受け付けいたしません。
http://narcologia.ru/goods/moisture997469.html
http://narcologia.ru/goods/peroration519115.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild621652.html
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