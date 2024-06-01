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茶道具 東峯堂製 大型象嵌入宣徳銅製『龍虎図』瓶掛 香炉火鉢 龍手共箱重9.3㎏
商品番号 I66299426279
商品名

茶道具 東峯堂製 大型象嵌入宣徳銅製『龍虎図』瓶掛 香炉火鉢 龍手共箱重9.3㎏
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 19,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具東峯堂製大型象嵌入宣徳銅製『龍虎図』瓶掛香炉火鉢龍手共箱★美品★4D0325サイズ(約):最大幅48cm、高さ28.5cm、重さ9.3㎏
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