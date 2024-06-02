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イーストマン　バイオリン　　　（初心者用）値下げ！
商品番号 C37305015976
商品名

イーストマン　バイオリン　　　（初心者用）値下げ！
ブランド名 イーストマン
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

習っていたバイオリンの先生が選んでくださったバイオリンです。5年前に購入！半年しか使っていない新品同様のバイオリンです！練習用一式で6万円ほどで購入しました。バイオリン（イーストマン)肩当て（kun）どちらもメーカー品です。バイオリンを弾かなくなってしまったので、この度売ることにしました。バイオリンを練習してみたいなと思われる方、バイオリンのお手入れする脂や布など全部揃っているので、購入後すぐに弾く事ができます！　学生、大人用です。　※美品です！　　即購入OK!　段ボール箱にエアークッションや発泡スチロール等をいれて丁寧に発送しますのでご安心下さい。種類...バイオリン
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