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サンスター文具 美少女戦士セーラームーン 指示ボール プラネットアタックセット
商品番号 G10699129742
商品名

サンスター文具 美少女戦士セーラームーン 指示ボール プラネットアタックセット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンスター文具美少女戦士セーラームーン指示ボールプラネットアタックセット#サンスター文具#美少女戦士セーラームーン人気タイトル···美少女戦士セーラームーンずっと大事にしていたものですが、断捨離のため出品します。箱には多少傷や汚れがありますが、本体は美品です。バラ売り、値下げ不可です。
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