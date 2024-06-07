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TAMBURO スネアドラム　Opera 4289 series 14x6
商品番号 L68276469369
商品名

TAMBURO スネアドラム　Opera 4289 series 14x6
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 12,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メーカー】TAMBUROタンブーロREMOレモ【型番】Opera4289series【商品説明】Opera4289series14x6＊30角程度の多角形シェル＆上下ABS樹脂エッジサイズ：14×6インチ直径：約35.5㎝高さ：17㎝【状態・注意事項】　こちらの商品は中古品のため多少の小キズはありますが、特に目立ったキズや汚れはなく状態の良い美品になります。【付属品】ソフトケース【梱包】青プチプチとハンディラップ、リサイクルダンボールや巻きダンボール等で、大切に梱包させていただきます。【発送】2日から3日の発送を心がけております。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。☆即購入歓迎しております☆専用ページは受け付けておりませんのでご了承ください。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。よろしくお願い致します^_^
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