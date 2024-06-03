再値下】プロテクションラケット タム用ソフトケース 15インチ [4015 ...

プロテクションラケットタム用ソフトケース15インチ15インチx13インチ [4015]【状態】主に楽器の室内での保管用に使用していました。外に出すことはありませんでした。１５×１３のタム用です。私は、１４インチのタムに使用しておりました。ヤマハYESSシステムの１５インチタムも入ります。全体的にかなり美品であると思います。顔マークの所に黒色マジックの分類用の跡があります。妙に顔にマッチしていると思います。その他の状態は、写真でご確認ください。できるだけ小さくして、緩衝材（プチプチ）に包んで発送いたします。この機会にいかがですが。しかしながら中古であることをご理解の上、ご購入願います。また、他にも販売・出品していますので、ご購入の前にコメント欄にてご連絡いただければ幸いです。



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