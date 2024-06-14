新品未使用　地唄三味線　本鼈甲撥　保管品

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ご購入前に在庫を確認しますので必ずコメント頂きますようお願い致します。鼈甲の高騰により本来ならかなり高額の品物ですが和楽器店の縮小により処分価格での販売となります。保管品につき、光に当てて見える程度の小傷などは演奏に支障はございませんのでご了承くださいませ。寸法重さ…約238ｇ平き…約12.6ｃｍ長さ…約22.6ｃｍ下横…約2.8ｃｍ下縦…約3.0ｃｍa82