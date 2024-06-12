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未使用　人間国宝　１３代　酒井田柿右衛門　梅文　灰皿　共箱付き　古玩　骨董品
商品番号 Y87220042056
商品名

未使用　人間国宝　１３代　酒井田柿右衛門　梅文　灰皿　共箱付き　古玩　骨董品
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 7,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用　人間国宝　１３代　酒井田柿右衛門　梅文　灰皿　共箱付き【状態】未使用　無傷　長期保管品です。共箱付き。箱に経年の劣化があります。【サイズ】φ１６８ｍｍ　　ｈ５０ｍｍ230706　M　T2　未使用　人間国宝　１３代　酒井田柿右衛門　梅文　灰皿　共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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