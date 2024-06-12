未使用　人間国宝　１３代　酒井田柿右衛門　梅文　灰皿　共箱付き　古玩　骨董品

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未使用 人間国宝 １３代 酒井田柿右衛門 梅文 灰皿 共箱付き【状態】未使用 無傷 長期保管品です。共箱付き。箱に経年の劣化があります。【サイズ】φ１６８ｍｍ ｈ５０ｍｍ230706 M T2 未使用 人間国宝 １３代 酒井田柿右衛門 梅文 灰皿 共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。