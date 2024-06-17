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- 《期間限定出品‼️》アクリルスタンド セット BATTLE OF TOKYO
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商品詳細
バトルオブトーキョー、一弾のアクリルスタンドのセットです！少しの間飾ってましたが、すぐ引越しが決まった為、写真のようにして収納しておりました。目立った傷や変色は無いと思いますが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。在庫のあるメンバーは、吉野北人川村壱馬武知海青岩谷翔吾神谷健太❌売り切れLIKIYA陣鈴木昂秀❌売り切れ後藤拓磨の7人です。⚠️“バラ売り不可なメンバー“吉野北人川村壱馬武知海青岩谷翔吾※上記以外のメンバーはバラ売り可能です。ご気軽にコメントお願いします♪(バラ売りの場合400円＋送料140円)プチプチに包んで発送予定です。購入した時の袋も人数分付けます！セットの方がお得です♪♪♪即購入❌在庫確認の為、必ずコメントよろしくお願いします。人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/preference295338.html
http://narcologia.ru/goods/perforce200565.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper122709.html
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