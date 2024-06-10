ポケカ 構築済みデッキ 悪テラスタルリザードンex アルセウスVSTAR デッキ

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《60枚構成デッキ》(3)リザードンex(2)リザードヒートタックル(4)ヒトカゲヒートタックル(2)アルセウスVSTAR(2)アルセウスV(2)ピジョットex(2)ポッポ(1)マフォクシーV(1)かがやくリザードン(1)ピィ(4)ネストボール(4)ハイパーボール(2)レベルボール(2)あなぬけのヒモ(4)ふしぎなアメ(1)すごいつりざお(3)博士の研究(3)ボスの指令(4)ナンジャモ(1)ボウルタウン(2)テーブルシティ(9)基本炎エネルギー✨カードの入れ替え可能ですのでご要望がありましたらコメントお待ちしておりますm(__)mご購入後のカードの入れ替え御遠慮下さい。《説明》●1枚ずつ透明スリーブに入れてありますプレイ用でお願いします発送時濡れ、折れ対策し発送致します！複数購入希望の方にはセット割させていただきます★らくらくメルカリ便に変更可能です！プロフご覧の通り妊娠中の為4-7日発送になりますのでご了承ください✩他にも出品しています→#aya025デッキ販売シリーズ···構築済みデッキ・その他