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山本貞、童女盛装　I、希少画な集画、状態良好、新品高級額・額装付
商品番号 Q58546013914
商品名

山本貞、童女盛装　I、希少画な集画、状態良好、新品高級額・額装付
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 13,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。山本貞童女盛装I(GGY1-5)希少な画集の一部・一頁を額装いたしました。絵画部分のコンディションは非常に良好です。絵画部分のサイズは、約22.5㎝×13.0㎝です。新品額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約37.0㎝×28.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付です。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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