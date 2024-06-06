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- VANDOREN アルトサックス用 青箱 2 1/2 《2箱セット》
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商品詳細
アルトサックス用リードバンドレントラディショナル 青箱 2半《2箱》まとめ売り【新品未開封】昔にまとめ買いして保管していたものです。リードの種類を変更して使わないので出品します。安売りしてた際に購入したものです。バーコード部分にシールが貼られているものとバンドレンの銀色のシールがやや剥がれかけてます。新品未開封ですが、あくまでも中古品です。ご理解の程、よろしくお願い致します。#VANDOREN#vandoren#traditional#リード#バンドレン#トラディショナル#アルトサックス用種類···サックスアクセサリー・パーツ···リード
http://narcologia.ru/goods/reinforcement129699.html
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アルトサックスリード トラディショナル 2-1/2
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