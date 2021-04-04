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商品詳細
大日如来奈良県 円成寺の大日如来坐像を顔彩と色鉛筆で描いた仏画です。大日如来は密教における根本仏で、「遍く光を照らす者」の意味をもち、如来でありながら、宝冠、瓔珞、臂釧、腕釧を身に着け、一種の王者の姿をとっています。約16cmx23cm真言宗仏画宗教画絵画の種類...水彩画主題...宗教・神話主な画材...水彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/smear996404.html
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