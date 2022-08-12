フィギュアまとめ売り！　　初音ミク　　洛天依

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商品詳細
即購入ok!初音ミクフィギュアクリームソーダ×1ストリートのセカイの初音ミク×3初音ミクちょこのせ×1◎LuoTianYiShootingStarverー洛天依・流れ星ver×1計6個！新品未開封ですが獲得時の爪痕や凹み、アミューズメント景品ですので完璧をお求めの方はご遠慮お願いします。
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