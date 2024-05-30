IMAGE PICKET\u0026 ZooPM IMAGE PICKET COVER

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【新品未開封】2PMソウルコン■2PMIMAGEPICKET■ZooPMIMAGEPICKETCOVERLeeJunhoジュノペンペンセット販売バラ売り×2PM15thAnniversaryConcert＜It’s2PM＞ソウルコン/蚕室室内体育館にて購入致しました。商品の透明袋に折れ曲がりがございます。また、海外購入品のためご理解いただける方でお願い致します。コメントなし、即購入OKグッズ種類···うちわ