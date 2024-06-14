レイジングサーフ １ボックス

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商品詳細
【ポケモンカードゲーム】【スカーレット\u0026バイオレット】【強化拡張パックレイジングサーフ】◆シュリンク（周りのビニール）付◆未開封◆１箱◆ゆうパケットにて配送◆即購入OKです近所にてたまたま遭遇。開封してみようかと思いましたが、詳しくないので勇気が出ず、そのままお譲りします。いいカードがでますように！種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
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http://narcologia.ru/goods/displease97331.html
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