BTS SUGA フォトブック

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商品詳細
即購入◎バラ売り不可BTSSUGAユンギマスターfirstbump.のフォトブックとDVDです。2019〜のユンギの写真が沢山載っています。■写真集上下部分に日焼けあり購入から日が経っているかつ海外品のためスレ等あり中身はキレイです■DVD未再生日本のレコーダーだと再生不可だったかと思いますPCでなら再生可能？試していないため再生出来るかは不明袋に汚れあります(写真3枚目)素人保管となるため神経質な方はご遠慮ください。上記ご了承いただける方のみご購入下さい。#BTS#バンタン#防弾少年団#ユンギ#SUGA
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