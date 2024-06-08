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マーベルレジェンド エターナルズ セット
商品番号 H38085444464
商品名

マーベルレジェンド エターナルズ セット
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフをお読みの上、ご購入ください。マーベルレジェンド　エターナルズ　9体セットになります。ドルイグ、キンゴは新品未開封(イカリス、セルシ、スプライト、ファストス、マッカリ、エイジャック、セナ)は開封品新品をお求め出ない場合、全て箱なしビルドパーツはキンゴ、ドルイグ以外欠品となります。アベンジャーズ
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