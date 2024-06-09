矢沢永吉BIG BEAT Tシャツ

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Lサイズ袋未開封ですが、復刻版でも結構な歳月経ていますので、あくまでも個人の保管品で有る事ご理解の上、購入ご検討願います。発送後の返品対応はお受けできませんので、宜しくお願い致します。人気ソロアーティスト···矢沢永吉