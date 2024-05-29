⭕一点限り⭕【黄鍾禮　陶器花器】画廊購入品/共箱・個展案内葉書付き　送料無料

安心の★送料無料★匿名配送★安全梱包【即購入歓迎】です。⭕10/15（日）⭕一粒万倍日＋大明日＋母倉日縁起のいい日にお買い物はいかがですか？(*^^*)_________________________________________シンプルですが個性的な図柄の花瓶です。涼しげです。 夏のしつらえにいかがですか？共箱に入れてお送りします。●状態長期自宅保管品。特記すべき気になるキズや欠けは見当たりません底の方にキズのように見えるものがありますが、こちらは製作時の荒れかと思います。(画像あり。)現状でお渡しいたします。水をいれての水漏れ確認はしていません。共箱、共箱のひもはほこりかぶっていました。ざっとはらいます。⭕️長期自宅保管品ですので、気になる箇所などある方は、画像の追加などお気軽にお申し付けください。●購入場所今は無き画廊越美館(福井県福井市春山)の韓国創作陶芸家の個展にて●購入時期約30～40年前購入かと思われる古いお品です。●サイズ感高さ約17cm横幅約10.5cm奥行き約8.5cm花差し込み口直径約1.5cm●付属品専用木箱越美館個展の案内●梱包緩衝材、段ボール箱などを使用して安全に梱包します●発送ゆうパックで発送予定他にも陶器を出品中。#のんのん陶器で御覧いただけます。(*^^*)#のんのん雑貨店#のんのん古道具屋花器花瓶インテリアインテリア雑貨陶器陶芸陶芸家蚤の市古道具古物古民家黄鍾禮越前焼カラー...グレー種類...宝瓶・花瓶



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