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Ｊ４７５　掛軸　東福寺　安田天山　『平常心是道』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 Q67166896740
商品名

Ｊ４７５　掛軸　東福寺　安田天山　『平常心是道』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　210cm×45cm本紙　約　131cm×33cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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