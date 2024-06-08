陶芸家　人間国宝　藤原啓　備前　徳利　酒器　牡丹餅手　備前焼　共箱

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直径 約センチ高さ 約センチ傷や汚れはみられません。箱に汚れあり。共箱、共栞、布つき。#徳利やぐい呑の一覧#片付け中の骨董骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具ぐい呑 酒器 酒盃 酒杯猪口 徳利 珍味入 小鉢