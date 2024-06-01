BE:FIRST×FILAビーファースト×フィラ2WAYトートバッグ黒BMSG

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商品詳細
BE:FIRST×FILAコラボ2WAYトートバッグ新品・未開封です。＊ノベルティは付きません＊サイズ・W49×H31×D13(公式サイトより)コラボマークだけでなくショルダーやハンドルにもBE:FIRSTロゴ♪梱包の際かるく折り畳む可能性あります。ご了承願います(。-_-。)サコッシュ白やロンTも出品しております♪おまとめ購入であれば500円程度のお値引きさせていただきます^^お気軽にコメントよりお知らせ下さいね☆申し訳ありませんが単品でのお値段交渉はご遠慮願いますm(__)m即購入可能です。迅速に発送させていただきます♪宜しくお願い致します(*^^*)#BEFIRST#ビーファースト#FILA#フィラ#BMSG#トートバッグミュージシャン種別···グループ
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