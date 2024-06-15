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大谷翔平　ボブルヘッド　フィギュア
商品番号 I69573378442
商品名

大谷翔平　ボブルヘッド　フィギュア
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 6,090 円
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商品詳細

大谷翔平　ボブルヘッド　フィギュア9月にエンゼルススタジアムにて購入しました。576個限定でシリアルナンバーが入っています。新品未開封
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