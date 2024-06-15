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ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　新品未開封　シュリンク付き
商品番号 S68228220574
商品名

ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　新品未開封　シュリンク付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフの未開封boxシュリンク付きです。TSUTAYAにて購入しました。レシートは付きません。
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