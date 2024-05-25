最終価格　平安秀峰　茶道セット

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茶道具 セット 短冊棚、水指、建水、茶筅（百本立)、柄杓、棗、茶杓、茶巾ご覧いただきありがとうございます(^o^)茶道の教授をしていた祖母からの贈り物の年代物になります。詳しい事はわかりませんが、ほぼ未使用のまま、自宅の暗所にて長期間保管していたものと聞いております。一部経年による劣化などが見られるので、\"未使用に近い\"にさせていただいております。≪説明≫★商品は画像に写っているもので全てとなります。★当方このような商品に対する知識が乏しいため、十分画像をご参照した上でご入札下さい。祖母からは良いものだときいております。★商品の詳細については写真から判断ください。★割れやかけは見当たらないですが、中古品をご理解の上、ご購入下さい。★商品状態の良否の考え方は個人差がありますので、神経質な方は入札をお控え下さい。