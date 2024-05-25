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b♭クラリネット・ジェフロイ・音出ます。
商品番号 N18668422757
商品名

b♭クラリネット・ジェフロイ・音出ます。
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

比較的綺麗です。キーメッキもピカピカしてます。音もちゃんと出ます。刻印も上下管共通１７９４９ケースも新しいです。マウスピースだけ古そうです。
http://narcologia.ru/goods/reboot774736.html
http://narcologia.ru/goods/kindness226105.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney643249.html
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