b♭クラリネット・ジェフロイ・音出ます。

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商品詳細
比較的綺麗です。キーメッキもピカピカしてます。音もちゃんと出ます。刻印も上下管共通１７９４９ケースも新しいです。マウスピースだけ古そうです。
http://narcologia.ru/goods/reboot774736.html
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http://narcologia.ru/goods/Sydney643249.html
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