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三響SANKYO フルート　シルバーソニック
商品番号 G24862704755
商品名

三響SANKYO フルート　シルバーソニック
ブランド名 サンキョー
特別価格 税込 52,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

心地良い吹奏感と明快な音色、銀製の持つ豊かな響き、そして繊細な表現力。頭部管と管体に加え、台座とポストも銀で製作。仕上がりの精度と音の優位性を高い次元で実現したモデル。初級者からでも使いやすい、幅広い方に人気のフルートの老舗サンキョーのが手がけたシルバーソニック。2015年製です。使用した期間は週１回、３ヶ月間で、その後は手入れのみです。気になる点がありましたらご質問よろしくお願いいたします。コメントお待ちしております！
http://narcologia.ru/goods/waveform281517.html
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