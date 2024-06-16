TASCAM MTR 2488 mkⅡ 完動品

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TASCAMMTR2488mkⅡ完動品です。10年以上前に新品で購入しましたが、あまり使用せずクローゼットにて保管してました。自宅からも持ち出してません。動作確認問題なく、美品です。緩衝材で包んで段ボールで梱包して発送予定です。24トラックHDDMTR/CD-R付き2488MKII24トラックHDDデジタルMTR、44.1kHz/24ビット（非圧縮）、8トラック同時録音、24トラック同時再生が可能。