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- 【鳳凰堂雪景】井上黎明 992 宇治平等院 京都 共箱 掛け軸
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商品詳細
本紙約43✕51cm全体約143✕72cm紙本：木箱付(共箱 二重箱)状態：経年の薄いシミ少々あるも、あまり、気にならない程度です。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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