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【鳳凰堂雪景】井上黎明 992 宇治平等院　京都　共箱　掛け軸
商品番号 D52693614811
商品名

【鳳凰堂雪景】井上黎明 992 宇治平等院　京都　共箱　掛け軸
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 11,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本紙約43✕51cm全体約143✕72cm紙本：木箱付(共箱　二重箱)状態：経年の薄いシミ少々あるも、あまり、気にならない程度です。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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