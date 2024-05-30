★希少・極美品・完動品★CASIO カシオ デジタルギター DG-1 ケース付

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動作確認済み。チューニングは商品到着後ご自身にてお願い致します。電池ボックス内も腐食等なく綺麗な状態です。ケース、説明書付き。目立つ傷等はなく、経年の割にはかなりの美品と思います。サイズ長さ約88cm重さ約2.7Kgナット幅約42mm