LOTUS 3XS N 美品トランペット マウスピース

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巷で話題のLOTUS社製トランペットマウスピース3XSN（ニッケルシルバー）です。第2世代の生産終了モデルとなります。目立ったキズ等ない、試奏程度の美品です。（国内新品販売価格：¥30,800）3XS=BachFカップ＋Lotus3リム、GR65SZ*、MonetteB6LVS1、BobReeves42ES、Schilke13A4A、YAMAHA13A4A（公式HPより）ニッケルシルバー製のため、指向性が高く力強い音が出るように感じました。吹き込むとアクセルを踏んだようにギラギラした音が飛ぶ感覚はニッケルシルバーならではです。現行第3世代ではフラットなリムとなっているらしく、丸みのあるリムがお好みの方にはこちらの第2世代がおすすめかと思います。また、第3世代は金メッキ仕様となり定価も1万円弱値上げとなっています。簡易清掃はいたしますが、あくまで中古品であることをご理解いただきたく、お願い申し上げます。#マウスピース#LOTUS#ロータス#トランペット