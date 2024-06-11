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木版画　林清納作　風景画　額装　富山県出身作家 N　R4562C
商品番号 B47263103526
商品名

木版画　林清納作　風景画　額装　富山県出身作家 N　R4562C
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　額　厚さ約２．７cm　幅約３７cm×４４．８cm画寸　幅約２１cm×１６cm額縁に、細かい傷・スレ等が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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